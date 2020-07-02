ضحايا التعدين

أودى انهيار أرضي وقع بمنجم للتعدين في شمال ميانمار بحياة 126 شخصا، ويبدو عمال يحاولون العثور على جثث الضحايا في منطقة الانهيار."الفرنسية"
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