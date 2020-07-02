أنت هنا

أحداث في صور

ضحايا التعدين

أودى انهيار أرضي وقع بمنجم للتعدين في شمال ميانمار بحياة 126 شخصا، ويبدو عمال يحاولون العثور على جثث الضحايا في منطقة الانهيار."الفرنسية"

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور