5 شركات مملوكة لوايركارد الألمانية تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم أن خمس شركات مملوكة لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، وفقا لـ"الألمانية".

كانت وايركارد قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وتم وضعها تحت إشراف مدير تفليسة مؤقت هو المحامي ميشائيل يافه، الذي سيشرف أيضا على الشركات الخمس.

وتقع مقرات الشركات الخمس في مدينة اشهايم مثل وايركارد، وتقدم هذه الشركات خدمات وبرامج للشركة الأم، ومنها (وايركارد جلوبال سيلز) للمبيعات والتسويق وشركة (وايركارد إيشوينج تكنولوجيز) للبرامج.

وكانت وايركارد قد اعترفت مؤخرا بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ 1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت :" لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".