ثلاثية لفرانسيس بايكن تباع بسعر 85 مليون دولار في مزاد من دون حضور

بيعت لوحة ثلاثية لفرنسيس بايكن بسعر 84.6 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز" هو الأول الرئيسي الذي يتم عن بعد من دون حضور بسبب جائحة كوفيد 19 وفقا لـ"الفرنسية". وكان هذه اللوحة الثلاثية القطعة الأساسية خلال الأمسية التي وصفها رئيس "سوذبيز أوروبا" أوليفر بايكر بأنها "تاريخية". وهو تولى تقديم المزاد من لندن.

وكان العمل ملكا لجامع القطع الفنية النروجية هانس راسموس استروب منذ 1984 وسعره مقدرا بين 60 و 80 مليون دولار. وقد بيعت اللوحة في غضون 10 دقائق بعد مزايدات بين شخص شارك مباشرة عبر الانترنت من الصين وآخر في اتصال مع خبير من دار "سوذبيز" نيويورك. وقد فاز هذا الأخير الذي لم يكشف عن هويته باللوحة في نهاية المطاف.

وكانت ثلاثية أخرى لبايكن بعنوان "3 دراسات للوسيان فرويد" بيعت بسعر 142.4 مليون دولار في 2013 لدى دار "كريستيز" في نيويورك ما جعلها من بين أغلى 10 لوحات تباع في مزاد. وبإنتظار مبيعات "كريستيز" الكبيرة المقررة في العاشر من يوليو فإن مزاد "سوذبيز" يؤشر إلى أن البعض لم يعدد يتردد بدفع الملايين عبر الانترنت لشراء أعمال فنية مع انتشار وباء كوفيد 19.

ففيما كانت المزادات عبر انترنت نادرا ما تتجاوز 5 ملايين دولار بيعت لوحة لجون ميتشل (غاردن بارتي) بسعر 7.9 ملايين دولار ورسم لرأس من جان ميشال باسكيا "من دون عنوان (رأس)" بسعر 15.2 مليونا ما شكل سعرا قياسيا جديدا لعملية بيع عبر الانترنت لدى دار "سوذبيز". وبسبب الجائحة أرجأت "سوذبيز" و "كريستيز" مزادات الربيع الكبرى وجمعتها.