الزيلعي: أتعالج بـ «الرقية الشرعية»

خالد الزيلعي

ناشد خالد الزيلعي، لاعب فريق النصر لكرة القدم السابق، وزارة الرياضة، الوقوف بجانبه في الأزمة الصحية التي دهمته، مشددا على أنه يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي بسبب التصلب الجانبي الضموري.

وقال لـ«الاقتصادية» الزيلعي: “أمر بحالة صحية صعبة ووضعي الأسري صعب لا يعلمه إلا الله، وبحاجة ماسة إلى الوقوف معي، ولا سيما أنني بلا وظيفة ومنزل”، مضيفا أن “المرض بدأ معي منذ أشهر، حاولت العلاج ولكن الوضع يزداد سوءا، فاتجهت إلى الرقية الشرعية لما فيها من فوائد، وأسأل الله أن ينفع بها، وأنا مؤمن بالله - عز وجل - وبقدرته على أن أتجاوز هذه المرحلة، ولكن لا بد من الاهتمام والعناية الطبية، وأتمنى من وزارة الرياضة الوقوف معي في هذا الشأن”.

وتقدم الزيلعي، الذي سبق له تمثيل أندية: النصر، أبها، الرائد، التعاون، والباطن، إضافة إلى المنتخب السعودي، بالشكر لكل من سأل عنه، وقال “أتمنى من الجميع الدعاء لي لتجاوز هذا المرض المجهول طبيا”. يذكر أن الزيلعي غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قبل أيام، قائلا: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أظهرت الفحوص الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري، مرض مجهول الأسباب طبيا، فلنختم دائما إعجابنا بذكر الله، ما شاء الله، تبارك الله، لا تنسوني من دعائكم ساعة استجابة لعل دعوة أحدكم تقبل”.