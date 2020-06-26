إسبانيا بصدد إعداد خطة لتقديم معونة استراتيجية لشركات الطيران

نقلت صحيفة " ال موندو" عن وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس القول إن مدريد بصدد إعداد خطة لتقديم "معونة استراتيجية" لشركات الطيران.

وأكد الوزير أن الخطة ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة. وقال خافيير جاندارا، رئيس رابطة شركات الطيران الإسبانية، إنه ليس لديه علم بتفاصيل الخطة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية في وقت سابق خططا تهدف إلى دعم المجالات الرئيسية في البلاد مثل السياحة وصناعة السيارات.