البنك المركزي التركي: توقف شبه تام لاقتصاد أنقرة في الربع الثاني

أوقف البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام اليوم عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 في المائة وعزا ذلك إلى ضغوط إلى الجانب الصعودي على التضخم خلال أزمة جائحة كورونا.

وقال البنك المركزي التركي إن تبعات الجائحة تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام. كما أدت "إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي"، وفقا لـ"رويترز".