بعد تراجع استمر 3 أشهر.. بيانات فرنسية تصعد باليورو فوق 1.13 دولار

ارتفع اليورو وعملات أخرى اليوم بعد أن قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة إن تصريحاته بأن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي" اُجتزأت من سياقها.

وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع في يونيو، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر ثلاثة أشهر، وفقا لـ"رويترز".

وقال نافارو أمس الاثنين إن الاتفاق التجاري مع الصين "ما زال ساريا"، ليتراجع عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق بأن الاتفاق "انتهي" مما أوقد حالة تقلب في الأسواق التي ينتابها القلق بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نافارو إن تعليقاته اُجتزأت بشدة من سياقها، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة إن الاتفاق مع الصين ما زال "قائما بالكامل".

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في أسبوع، بعد أن انخفض في وقت سابق، وتراجعت العملة اليابانية التي تُعتبر ملاذا آمنا لأدنى مستوى في ستة أيام نتيجة لذلك.

وكان تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.3 في المائة في التداولات عند 0.6928 بعد أن صعد إلى 0.6935 وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وقبل ذلك انخفضت العملة الأسترالية 0.7 في المائة.

وقلص اليوان الصيني في التعاملات الخارجية معظم الخسائر التي تكبدها في وقت سابق ليجري تداوله عند 7.0669 للدولار في السوق الخارجية بارتفاع 0.2 في المائة خلال الجلسة.

وانخفض الين الياباني 0.2 في المائة إلى 107.10 مقابل الدولار. وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1306 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوع.

كما انتعشت عملات دول شمال أوروبا، إذ صعدت الكرونة النرويجية ما يزيد عن واحد بالمئة مقابل الدولار و0.7 في المائة مقابل اليورو.