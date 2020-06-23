"الاتحاد السعودي للاكروس" يعين أمل القرافي مديرا تنفيذيا .. ويستعرض اجراءاته ولوائحه وخططه

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس اجتماعه الأول "عن بعد" بحضور يزيد الرشيد رئيس مجلس الادارة والدكتور عبدالله الحيدري نائب الرئيس وأعضاء المجلس العنود الربيعة وعبير الحميدي وباسم السلوم ومزروع المزروع وفهد المعمر.

حيث ابتدأ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية السعودية على مايحظى به الاتحاد ومنسوبيه من دعم واهتمام لتعزيز الرياضة ومنسوبيها وإدراج رياضات عالمية.

تلى ذلك التصويت بالاجماع لانتخاب الدكتور عبدالله الحيدري نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ثم استعرض أعضاء المجلس اجراءات تأسيس الاتحاد واللوائح الادارية والفنية والمالية ومناقشة الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للفترة المقبلة واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في اتحاد اللاكروس.

كما تمت موافقة أعضاء المجلس على تعيين أمل القرافي مديرا تنفيذيا للاتحاد متمنين لها التوفيق والسداد.

وفي الختام وجه اعضاء المجلس الدعوة لكل الممارسين والمهتمين برياضة اللاكروس التواصل مع الاتحاد عبر البريد الالكتروني [email protected]