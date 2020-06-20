"بي.بي عمان" ستنتج 1.5 مليار قدم مكعبة من حقل خزان في 2020

أعلن المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة بي بي عمان أن الشركة تخطط لبدء إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من مشروع غزير بحلول نهاية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الإنشاءات حوالي 99 في المائة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حاليا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل عند بدء الإنتاج بشكل كلي من مشروع غزير.

وأضاف أن برنامج الحفر لدى الشركة يعمل على أكمل وجه حيث تم حتى الآن حفر واستكمال 126 بئرًا في "خزان" و"غزير" من أصل 300 بئر مخطط حفرها بالمشروع خلال 15 عاما.

وأوضح أنه تم استثمار في المربع 61 المتضمن حقلي "خزان " و"غزير " حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي من أصل 16 مليار إجمالي الاستثمارات التي سوف تُستثمر في المربع.

وأكد رئيس شركة بي بي عُمان أن الشركة تخطط لتطوير حوالي 10.5 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز المتجددة في المربع 61 (حقلا خزان وغزير)، مشيرًا إلى أن إجمالي الغاز المنتج سيساهم بشكل كبير في ضمان استقرار الإمدادات من المصادر المحلية.