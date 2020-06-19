ميركل: صندوق إعادة الإعمار الأوروبي لا يزال بحاجة إلى تسوية في بعض النقاط

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رضاها عن الهيكل الأساسي لصندوق إعادة الإعمار الأوروبي عقب أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وفي المقابل، قالت ميركل اليوم عقب مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن هناك سلسلة من النقاط بحاجة إلى إيضاح فيما يتعلق بالصندوق.

وذكرت ميركل أنه يتعين، على سبيل المثال، إيضاح أساس البيانات التي ستستند إليها المدفوعات على نحو أدق، مضيفا أنه يتعين تضمين الأضرار الناجمة عن الأزمة الحالية في الصندوق بقدر الإمكان، والعمل على ضخ الأموال في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت ميركل أن هذا يتطلب أيضا مراجعة فترة إجراءات منح الموافقات على الحصول على مساعدات من الصندوق، وكذلك قانون المنافسة، مشيرة إلى أن المسألة تدور حول ما إذا كان قانون الدعم والبيروقراطية قادرين على التصرف في أسرع وقت ممكن، متوقعة ألا يتم الإفراج عن أولى الدفعات من هذا الصندوق قبل أول يناير المقبل.