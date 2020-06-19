ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يتراجع إلى 104.2 مليار دولار

استقر عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة دون تغير يُذكر في الربع الأول مع تقييد جائحة كوفيد-19 لتدفق السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انخفض 0.1 في المائة إلى 104.2 مليار دولار في الربع الماضي. وجرى تعديل بيانات الربع الرابع لتظهر انخفاض العجز إلى 104.3 مليار دولار، بدلا من 109.8 مليار دولار في التقديرات السابقة، وفقا لـ"رويترز".