أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "عطاء" إلى 12 مليون ريال خلال الربع الأول

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة عطاء التعليمية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 ، بارتفاع 2.7 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي ، بالرغم من زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 413% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات أضافية تحسباً للآثار الإقتصادية الناجمه عن الجائحة العالمية ، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 125% والعائدة إلى إستلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي أشبيليا وأثر تطبيق المعيار رقم (16) .

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية