ارتفاع أرباح "عطاء" إلى 12 مليون ريال خلال الربع الأول

أعلنت شركة عطاء التعليمية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 ، بارتفاع 2.7 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات بسبب زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي ، بالرغم من زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 413% نتيجة قيام الشركة بتكوين مخصصات أضافية تحسباً للآثار الإقتصادية الناجمه عن الجائحة العالمية ، وزيادة تكاليف التمويل بنسبة 125% والعائدة إلى إستلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي أشبيليا وأثر تطبيق المعيار رقم (16) .