الخزانة الأمريكية تنهي بيع سندات طويلة الأجل بقيمة 19 مليار دولار

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات لأجل 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط. ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 1.450 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.30 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجلها 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 1.342 في المائة ومعدل التغطية 2.30 مرة من قيمة الطرح، وفقا لـ"الألمانية".

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 2.34 مرة.

كانت الخزانة الأمريكية باعت في وقت سابق هذا الأسبوع سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أعلى من المتوسط، كما باعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أقل من المتوسط.