ارتفاع سهم أمازون إلى 1.7% ويصل لمستوى قياسي

ارتفع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 2526 دولار بزيادة نسبتها 1.7 في المائة عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي. كان أعلى مستوى للسهم قبل ذلك تم تسجيله يوم 21 مايو الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم أمازون اليوم يزيد بنسبة 37 في المائة عن مستواه في مثل هذا اليوم من العام الماضي في حين أن مستوى مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية المسجل عليه سهم أمازون فقد 0.4 في المائة من قيمته خلال الفترة نفسها.

ويرى محللون أن السعر المستهدف لسهم أمازون خلال 12 شهرا مقبلة يبلغ2676.71 دولار. وكان أقل مستوى للسهم خلال 12 شهرا مضت 1626.03 دولار وتم تسجيله يوم 16 مارس الماضي.

يذكر أن نشاط أمازون شهد طفرة كبيرة خلال الشهرين الأخيرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والقيود التي تم فرضها على حركة قطاعات كبيرة من الناس في العديد من دول العالم مما أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية.