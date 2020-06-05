المكسيك تقول إنها لا تستطيع تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط أكثر من تلك التي تم الاتفاق عليها بالفعل في اجتماع أبريل نيسان لمجموعة أوبك+ التي تضم دولا منتجة للنفط.

وأبلغ لوبيز أوبرادور مؤتمرا صحفيا اعتياديا أن المكسيك التزمت بما بتخفيضات الإنتاج المُتفق عليها في ذلك الاجتماع، ودعا بقية الدول التي لم تنفذ بعد التخفيضات المتعهد بها للوفاء بتعهداتها، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن وزيرة الطاقة روسيو نالي ستشارك عبر الهاتف في مباحثات تعقدها مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع القادم.