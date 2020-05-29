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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

الشرطة الأمريكية تقتل 3 أشخاص بمعدل يومي.. 25% منهم من ذوي الأصول الأفريقية

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