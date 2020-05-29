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مؤسسة النقد: إجراءات السعودية يمكن أن تخفف من أثار كورونا على الاقتصاد
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تراجع التجارة العالمية في الربع الأول من 2020
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تراجع التجارة العالمية في الربع الأول من 2020
الجمعة 29 مايو 2020
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