كاريكاتير 2020/5/28

كاريكاتير
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- اعتبارا من الأحد المقبل.. السماح بالدخول والخروج من مكة المكرمة
- رفع تعليق حضور العاملين في القطاع الخاص لمقار أعمالهم
- الريال السعودي يقفز 480 % أمام الليرة التركية منذ 2007
- لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات
- بالتزامن مع مراجعة مؤشر MSCI.. تداولات مكثفة وتاريخية على أسهم 7 شركات في جلسة ما قبل العيد
- عواقب الفيروس.. 17 تريليون دولار ديون إضافية على البلدان الغنية
- بعد تسريح عدد من موظفيها وتوقعات بنهايتها.. "كورونا" يعيد شركة "الحذاء القبيح" للواجهة
- موقع إلكتروني يتيح مشاهدة شرائط الفيديو القديمة لمحبيها
- فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق
أضف تعليق