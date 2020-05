كيف تستعيد هاتفك الذكي بعد فقدانه؟

يقابل المستخدمون يوميا عديدا من المواقف ويوجدون في عديد من الأماكن وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لفقدان هواتفهم بأي طرق كانت، ويمكن أن تكون هذه الهواتف المفقودة بمنزلة الصندوق الأسود للطائرات، كونها تحتوي على عديد من المعلومات المهمة والسرية، سواء كانت معلومات شخصية أو متعلقة في العمل، مثل كلمات المرور والصور ومعلومات بطاقة الائتمان والبريد الإلكتروني، ولتجنب تسرب هذه البيانات حال فقدان الهواتف، يجب على المستخدمين اتخاذ بعض الخطوات أثناء استخدامهم الهاتف، ومحاولة استرجاعه أو إقفاله بعد فقدانه.

من الأمور التي يجب ضبطها أثناء استخدام الهاتف وقبل فقدانه، القيام بتعيين رمز مرور قوي وبصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، فإذا وجد شخص ما الهاتف المفقود، فإن أول شيء سيفعله هو محاولة فتحه برمز بسيط، إضافة إلى تمكين Find My Device أو Find My iPhone، حتى يتمكن المستخدم من التأكد من أنه يمكنه بالفعل العثور على الهاتف الذكي وتعطيله أو مسح محتوياته عن بعد في حال فقدانه، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة احتمال أن يتمكن فعليا من استعادة الهاتف، إضافة إلى تفعيل مزايا النسخ الاحتياطي، وحفظ رقم IMEI، فهناك احتمال أن يحاول من يجد الهاتف بيعه، لذلك يجب التواصل مع الشركة المصنعة للهاتف أو الوكيل لضمان عدم استفادة من يجد الهاتف منه.

ففي حال فقدان الهاتف فإن هناك بعض الخطوات التي يحتاج المستخدم القيام بها لتقليل الضرر، وقد تساعده على استعادته أو لمنع سرقة المعلومات الشخصية، فإذا واجه المستخدم صعوبة في تحديد موقع الهاتف المفقود، فإن هناك احتمالية تحديد موقعه أو استعادته أو تعطيله على أسوأ تقدير، حيث يجب الاتصال أو إرسال رسالة للهاتف المفقود، ففي بعض الأحيان يعتقد أن الهاتف مفقود وهو في الواقع قد يكون حول المستخدم، وإذا كان الهاتف الذكي مفقودا حقا، فربما وجده شخص ما ويحاول إعادته إلى المستخدم، من المهم القيام بذلك بمجرد أن يدرك المستخدم أن هاتفه قد فقد، لأنه بمجرد نفاد بطارية الهاتف، لن يتمكن الشخص الذي وجده من الإجابة.

إضافة إلى الاستفادة من ميزة العثور على الهاتف، مثل Find My Device أو Find My iPhone لجعل الهاتف المفقود يصدر صوتا، في حال عدم وجود هاتف آخر يسهل الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه أو كان الهاتف صامتا، كما يمكن من خلال هذه المزايا وفي حال لم يتمكن المستخدم من التواصل مع الشخص الذي وجد الهاتف فسيحتاج إلى قفله، لضمان عدم سرقة البيانات الحساسة، وللقيام بذلك سيحتاج إلى تمكين ميزة قفل الهاتف قبل فقدان الهاتف، إضافة إلى إمكانية تتبع الهاتف، عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS من خلال جهاز آخر سواء كان هاتفا ذكيا أو جهاز كمبيوتر أو جهازا لوحيا، كما أن هناك خطوة مهمة أخرى وهي إعلام مشغل شبكة الجوال بأن الهاتف مفقود حتى يتم تعليق الخدمة، حيث لعدم التمكن من الاتصال وإرسال رسائل نصية إلى جهات الاتصال إذا تمكن من اجتياز إجراءات الأمان التي يوفرها الهاتف.

وعند فقدان الأمل في استعادة الجهاز، يمكن للمستخدم حذف جميع البيانات عن بعد للتأكد من أنه لا يمكن الوصول إلى أي من المعلومات الخاصة، هذه خطوة تعد آخر خطوة مع الأخذ في الحسبان أنه سيتم مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف، وهنا تكمن أهمية النسخ الاحتياطي لمحتويات الجهاز ليتمكن المستخدم من استعادتها عن تغير الهاتف.