إسبانيا : بإمكان السياح حجز عطلاتهم الصيفية من يوليو

قال وزير السياحة الإسباني اليوم الاثنين إن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد بحسب ما ذكرت "رويترز".

وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى. وقال رييس ماروتو في مقابلة إذاعية "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو".