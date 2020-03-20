صناديق السندات تسجل نزوحا قياسيا للتدفقات بقيمة 109 مليارات دولار

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم أن عمليات بيع جميع الأصول في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل فئة من فئات الأصول تقريبا، فيما سجلت صناديق السندات نزوحا قياسيا للتدفقات بقيمة 109 مليارات دولار.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا خارج الصين إلى إطلاق عمليات بيع ضخمة في سوق الأسهم، وسحب المستثمرون ما قيمته 20.7 مليار دولار من الأسهم مع نزوح 20.2 مليار دولار في يوم واحد فقط وهو مستوى قياسي، وفقا لـ"رويترز".

كما شهد يوم الاثنين تخارجا قياسيا قدره 4.7 مليار دولار من صناديق سندات الأسواق الناشئة، مما قاد لنزوح أسبوعي قياسي قدره 18.8 مليار دولار.

ودفعت عمليات العزل غير المسبوقة في مدن كبرى في أرجاء العالم والتبعات الاقتصادية المحتملة البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن إجراءات تحفيز ضخمة.

وأشار بنك أوف أمريكا إلى أنه جرى تنفيذ 42 خفضا للفائدة منذ أول فبراير، لتتجاوز وتيرة الخفض بكثير 36 خفضا جرى تسجيلهم بعد إفلاس ليمان براذرز في 2008.

وأضاف أن مؤشره "الثور والدب" الذي يقيس المعنويات يعطي إشارة "شراء" قوية.