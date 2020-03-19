لاجارد تتوقع انكماشا اقتصاديا كبيرا في منطقة اليورو

تتوقع مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حصول انكماش "كبير" في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقال لها ينشر الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية.

وقدرت المسؤولة في المقال، الذي يصدر بعد يوم على إعلان البنك المركزي الأوروبي خطة دعم ضخمة بقيمة 780 مليار يورو، أن "جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة ذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.