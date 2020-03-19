الخام الأمريكي يصعد 35% بعد تسجيله أكبر هبوط في 18 عاما

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 35 في المائة اليوم، معوضة بعض خسائر موجة البيع التي هوت بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عاما، لكن المحللين رأوا في الانتعاش استراحة وجيزة، متوقعين مزيدا من الضعف مع تأثر الطلب العالمي بتفشي فيروس كورونا.

وفقد كل من الخام الأمريكي وخام القياس العالمي برنت نصف قيمته في أقل من أسبوعين، لكنهما تلقيا بعض الدعم اليوم مع عكوف المستثمرين في شتى أسواق المال على تقييم أثر إجراءات التحفيز الضخمة التي أعلنتها البنوك المركزية، وفقا لـ"رويترز".

وتحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 4.85 دولار بما يعادل 24 في المائة عند 25.22 دولار بعد هبوطه حوالي 25 في المائة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما خلال الجلسة السابقة.

وأغلق خام برنت مرتفعا 3.59 دولار أو 14.4 في المائة إلى 28.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 24.52 دولار أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 2003.