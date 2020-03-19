"جيه.بي مورجان" يغلق ألف فرع بسبب أزمة كورونا

بدأ بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي اليوم غلقا مؤقتا لحوالي 1000 من فروعه وتقليل أعداد العاملين في بعض الفروع التي ستظل تعمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصبح جيه.بي مورجان، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، أول بنك كبير يعلن خطة واسعة النطاق لإغلاق الفروع بسبب الفيروس، ويمتلك البنك حوالي 5000 فرع ويضم أكثر من 255 ألف موظف، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن جيه.بي مورجان قال إنه منح بعض موظفيه بمن فيهم مستشارون ماليون ومصرفيون في مجال التمويل العقاري حق العمل من المنزل. كما قرر خفض عدد ساعات العمل في الفروع المفتوحة.
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