النفط يهبط 6% بعد مفاجأة قيود السفر من ترمب

تراجعت أسعار النفط أكثر من 6 في المائة اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نحو مفاجئ قيودا على الرحلات القادمة من أوروبا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا بعد أن وصفت منظمة الصحة العالمية تفشيه بالجائحة.

وبحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.29 دولار بما يعادل 6.4 في المائة إلى 33.50 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 1.66 دولار أو 5 في المائة ليسجل 31.32 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد لاستشارات الطاقة، إن سوق النفط أخذت القرار على منحى سلبي للغاية بسبب أثره المتوقع على طلب وقود الطائرات وأنشطة الشركات والنمو الاقتصادي.