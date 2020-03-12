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الرئيس الصيني: بلادنا ستنتصر في معركتها على فيروس كورونا

الاقتصادية من الرياض
ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشش اليوم بأن الصين واثقة من الانتصار في معركتها على فيروس كورونا وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
ووفقا لـ"رويترز"، أضاف شي أن الصين ستواصل تعزيز إجراءات احتواء تفشي الفيروس.
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