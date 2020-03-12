رجل الثلج

بأيديهم الصغيرة

صنعوا له جسدا ورأسا

بقطع يابسة من الخشب

منحوه وجوههم

ورائحة الجلد

في المعاطف والأحذية

منحوه ابتسامة وغليونا

دخانه

أنفاس دافئة مرتعشة

لا بد أنهم غافلوا الكبار

واختلسوا هذه القبعة الرزينة لأجله

وهذا الوشاح

في الليل

سيغيبون عنه

ليس بإمكان أطفال في مثل ألوانهم

أن يناموا في هذا البياض القارس

مثلهم

يرغب في مسافة

يسقط فيها ألم الفقد

حين تظهر الشمس

ويغيب عنهم

للأبد.