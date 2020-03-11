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الطاقة- النفط

نوفاك: نواصل الحوار مع أوبك

(رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده سترسل ممثلها إلى اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك في فيينا، وأضاف: "نواصل الحوار مع أوبك".

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