نوفاك: نواصل الحوار مع أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده سترسل ممثلها إلى اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك في فيينا، وأضاف: "نواصل الحوار مع أوبك".
الطاقة- النفط
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