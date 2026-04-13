270 مليار دولار تحاصر قرار بكين بين إيران ودول الخليج وتعيد حساباتها

تجد الصين نفسها أمام معادلة معقدة في الشرق الأوسط، حيث لا تملك رفاهية الاختيار بين إيران ودول الخليج، بل تتحرك تحت ضغط رقمين حاسمين: استثمارات ومشاريع تتجاوز 270 مليار دولار في المنطقة، مقابل شريك سياسي إستراتيجي لا يمكن التفريط به.

ورغم البعد السياسي، تفرض الأرقام واقعًا مختلفًا؛ إذ حققت الصين تفوقًا استثماريًا على الولايات المتحدة بمعدل 2.34 مقابل 1 خلال أقل من عقد، فيما أصبحت دول الخليج مركز العائد الحقيقي، حيث تمثل السعودية أكبر ساحة بناء صينية عالميًا، وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للسيارات الصينية.

في المقابل، بدأت المخاطر تتجسد على الأرض، مع تعرض أصول صينية للضرر وتهديد 12 مشروعًا بقيمة 4.66 مليار دولار، ما يجعل أي تصعيد إقليمي، خصوصًا من جانب إيران، مكلفًا اقتصاديًا لبكين التي تحاول الموازنة بين دعم طهران سياسيًا وحماية مصالحها الاقتصادية.

وتزداد حساسية الموقف مع وجود مئات الآلاف من العمال الصينيين في دول الخليج، ما يجعل الاستقرار ليس فقط مسألة استثمار، بل ضرورة إنسانية واقتصادية، في ظل معادلة دقيقة: كل استثمار جديد يقيد القرار السياسي، وكل تصعيد عسكري يعيد حسابات الصين من الصفر.