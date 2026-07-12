تشهد متاجر التجزئة تحولًا لافتًا في نموذج عملها، مع اتجاه متزايد نحو افتتاح متاجر أصغر مساحة بدلًا من الهايبر ماركت التقليدي. فبعد أن كانت مساحات الهايبر ماركت تصل إلى نحو 10 آلاف متر مربع، والسوبر ماركت إلى نحو 4 آلاف متر مربع، باتت السلاسل التجارية تعتمد متاجر تتراوح مساحتها بين 1500 و2000 متر مربع، وقد تنخفض في بعض النماذج إلى نحو 500 متر مربع.

ويعود التحول إلى عوامل تشغيلية واستهلاكية؛ إذ تتيح المتاجر الأصغر خفض تكاليف الإيجار والعمالة والمخزون، مع سرعة أكبر في التشغيل وإمكانية التوسع والانتشار بالقرب من المستهلك. كما تغيرت أنماط التسوق، حيث أصبحت عمليات الشراء أكثر تكرارًا وبكميات أقل مقارنة بالماضي، مدفوعة بنمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الإقبال على تناول الطعام خارج المنزل، والاعتماد المتزايد على تطبيقات توصيل المطاعم.

وأدى التغير إلى انخفاض متوسط قيمة سلة المشتريات إلى نحو 100 ريال، بعدما كانت تتجاوز ضعف الرقم. ورغم أن الهايبر ماركت لا يزال يحتفظ بمكانته في قطاع التجزئة، فإن الاعتماد عليه لم يعد كما كان، فيما أصبحت الأفضلية للمتاجر القادرة على الوصول إلى المستهلك بسرعة أكبر وبتكلفة تشغيلية أقل.