تتكبد السعودية خسائر اقتصادية تقدر بنحو 47 مليار ريال سنويًا نتيجة هدر الغذاء، في وقت يهدر فيه الفرد نحو 184 كيلوجرامًا من الطعام كل عام. ولا تقتصر الخسائر على قيمة الغذاء التي تتجاوز 40 مليار ريال، بل تمتد إلى فقدان نحو 20% من المياه المستخدمة في إنتاجه، بما يعادل قرابة 7 مليارات ريال.

ويتركز نحو 48% من الهدر الغذائي داخل المنازل خلال الأيام العادية، لترتفع النسبة إلى 60% في الأعياد وحفلات الزواج والعزائم العائلية، فيما يعد الأرز أكثر الأصناف تعرضًا للهدر، إذ يُهدر نحو ثلث الكميات المطهوة، إلى جانب نحو 29% من اللحوم. كما تسهم المطاعم والفنادق ومتاجر التجزئة بنحو 17% من إجمالي الفاقد الغذائي، سواء أثناء عمليات التحضير أو نتيجة التخلص من منتجات لا تزال صالحة للاستهلاك.

ورغم حجم التحدي، سجلت السعودية تقدمًا ملحوظًا في الحد من الهدر الغذائي، إذ انخفضت نسبته من 33.1% إلى 27.9% خلال أربع سنوات، ما أسهم في إنقاذ غذاء تقدر قيمته بنحو 6 مليارات ريال سنويًا، إلى جانب توفير 500 مليون ريال سنويًا من خلال برامج ترشيد استهلاك المياه. وتستهدف رؤية السعودية 2030 خفض الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50% عبر تعزيز كفاءة إدارة الغذاء وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، بما يسهم في حماية الموارد وتعزيز الاستدامة.