رغم أن رواتب بعض الرؤساء التنفيذيين قد تصل إلى 39 مليون دولار سنوياً، فإن عدداً متزايداً من كبار التنفيذيين باتوا يعزفون عن تولي المنصب، في ظل تصاعد الضغوط والمخاطر التي ترافق قيادة الشركات الكبرى.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، واجهت الشركات تحديات متزامنة شملت الرسوم الجمركية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل زادت من تعقيد بيئة الأعمال ورفعت مستوى الضغوط على القيادات التنفيذية.

وأظهرت دراسات أن أكثر من 70% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين سجلوا مستويات مرتفعة سريرياً من التوتر، في ظل ضغوط مستمرة من المستثمرين، ومجالس الإدارات، والأسواق المالية، إضافة إلى التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على سمعة الشركات وقيمتها السوقية.

كما شهد عام 2025 تعيين رؤساء تنفيذيين جدد في نحو 11% من شركات مؤشر S&P 500، وهي من أعلى معدلات التغيير في المناصب القيادية خلال 15 عاماً، ما يعكس ارتفاع وتيرة تبدل القيادات التنفيذية.

ودفعت التحديات بعض كبار التنفيذيين إلى تفضيل المناصب التنفيذية الثانية، التي توفر نفوذاً كبيراً مع ضغوط ومسؤوليات أقل مقارنة بمنصب الرئيس التنفيذي.

وتشير المؤشرات إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في حجم التعويضات المالية، بل في طبيعة المنصب نفسه، الذي تحول من قيادة استراتيجية للشركات إلى إدارة مستمرة للأزمات في بيئة أعمال تتسم بتغيرات متسارعة.