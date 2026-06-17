القطاع الصحي يتصدر فرص العمل مستقبلا في السعودية رغم توسع الذكاء الاصطناعي

تشير المؤشرات إلى أن القطاع الصحي سيكون من أبرز القطاعات الواعدة في سوق العمل السعودي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالنمو المستمر في الطلب على خدمات الرعاية الصحية والتوسع في البنية التحتية الطبية.

وتضم السعودية حالياً نحو 130 ألف طبيب، وأكثر من 243 ألف ممرض وممرضة، إضافة إلى قرابة 47 ألف صيدلي، في وقت يرتفع فيه متوسط العمر المتوقع إلى نحو 79 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى خدمات الرعاية والمتابعة الصحية.

كما تجاوز عدد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص 13 مليون شخص، وهو ما يعزز الطلب على المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية في مختلف التخصصات.

ورغم التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يرى خبراء أن دوره في القطاع الصحي سيكون داعماً للكفاءات البشرية، من خلال المساعدة في تحليل البيانات وقراءة الأشعة وتسريع التشخيص، دون أن يحل محل الأطباء أو الممرضين أو الفنيين في اتخاذ القرارات الطبية أو تقديم الرعاية المباشرة.

وبحسب المؤشرات، فإن مستقبل الوظائف الصحية في السعودية لا يعتمد فقط على زيادة الطلب، بل أيضاً على تكامل المهارات البشرية مع أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل القطاع الصحي من أبرز مصادر الفرص الوظيفية خلال السنوات المقبلة.