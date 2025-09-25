افتتحت هيئة الأفلام السعودية اليوم، منصة إنتاج افتراضي متطورة في أستوديوهات جاكس للأفلام، أحدث منشأة إنتاج سينمائي في العاصمة الرياض، التي تمثل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية لصناعة السينما في المملكة.

المنصة صممت المنصة بالتعاون مع " بيكسوموندو" المتخصصة في المؤثرات البصرية والإنتاج الافتراضي، والمصممة باستخدام أحدث تقنيات شاشات (VERONA Crystal LED) من سوني، ما يجعل الأستوديو الافتراضي جاهزًا لاستقبال أكثر الإنتاجات السينمائية طموحًا.

تضم المنصة 2720 لوحة (Sony VERONA Crystal LED) بدقة 2.3 ملم، وأبعاد أستوديو تبلغ 23 مترًا، و27.5 مترًا عمقًا، و10 أمتار ارتفاعًا وتكامل متقدم بين أنظمة تتبع الكاميرات والمعالجة الفورية وإنتاج المؤثرات البصرية داخل الكاميرا (VFX)، وتصميم يتيح محاكاة واقعية عالية الدقة تلبي احتياجات الإنتاجات الكبرى في هوليوود.

صورة(1)

جاكس مستقبل الإنتاج السينمائي

تعد أستوديوهات جاكس مركزا متكاملا للإنتاج السينمائي الرفيع المستوى، إذ تضم مسرحين صوتيين بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما، وصالة لكبار الشخصيات، وقاعة سينما حديثة، إلى جانب مكاتب إنتاج ومساحات تحضير مجهزة بالكامل، لتوفير بيئة عمل متكاملة تحت سقف واحد لصنّاع الأفلام المحليين والعالميين.

عن هذا الحدث المهم قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني "تشكل أستوديوهات جاكس علامة فارقة في مسيرة صناعة الأفلام السعودية, فالاستثمار في بنية تحتية عالمية للإنتاج الافتراضي يُعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق مستهدفات المملكة في بناء صناعة أفلام تنافس عالميًّا, ويجسد هذا المشروع التزام الهيئة بتمكين صنّاع الأفلام بالتقنيات والمرافق والشراكات التي تدعم إبداعهم وإنتاجهم على أعلى المستويات".

من جانبه أكد المدير العام لتطوير القطاع وجذب الاستثمار في الهيئة عبدالجليل الناصر، أن هذا المشروع يمثل نقلة في مشهد الإنتاج الإقليمين فالتكامل بين خبرات سوني وبيكسوموندو والتقنيات المستخدمة بأستوديوهات جاكس يوفر بيئة إنتاج بمعايير عالمية، من أدق تفاصيل البكسل إلى أعلى مستويات التكامل التقني".

بفضل موقعها الإستراتيجي في الرياض، تمنح أستوديوهات جاكس صناع الأفلام وصولًا مباشرًا إلى الفنادق الفاخرة والمطار الدولي وخدمات الإنتاج والمواهب المتنامية في المملكة؛ مما يجعلها وجهة مفضلة للإنتاجات المحلية والدولية.