سكة الأطعمة في الرياض .. 84 محلا تعيد تعريف طعام الشارع

في قلب منطقة قصر الحكم، تتشكل تجربة مشروع "سكة الأطعمة" لتقدم نموذجا متطورا لثقافة "طعام الشارع" التي تشتهر بها العواصم العالمية، مع انفراد الرياض بتقديم هذا المشروع ضمن طابع ثقافي وتاريخي، إذ يتربع مشروع "السكة" في قلب العاصمة وبين أروقة شوارعها وأسواقها التاريخية، ليمزج بين عصرية الفكرة وأصالة المكان.

وافتتحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع “سكّة الأطعمة” البارحة لتصبح وجهة جديدة متكاملة تشكّل إضافة مميزة لمنطقة قصر الحكم التاريخية وتجمع عشاق المأكولات المحلية والعالمية في تجارب حيّة تضيف بعدًا ترفيهيًا وثقافيًا لزوار المنطقة، وتقدّم لهم تجارب ومذاقات منوعة وتتيح فرصًا استثمارية في قطاعي الأغذية والترفيه.

وتُجسد سِكّة الأطعمة بين الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، من خلال توفير بيئة منظمة تتيح عرض مفاهيم متنوعة تعكس ثراء المطبخ المحلي وتنوع النكهات العالمية، حيُث يركز المشروع على تحضير الأطعمة بطريقة حيّة ومباشرة من قبل طهاة شغوفين ومبدعين في الأسواق والساحات العامة، والتميّز بسرعة الخدمة وجودة المنتج وبساطة التقديم.

ورصدت "الاقتصادية" توافد كبير من أهالي العاصمة الرياض وزوارها على المكان، وتناول الأطعمة والمشروبات الشعبية والعالمية التي يضمها المكان، في تجارب حيّة تضيف بعدًا ترفيهيًا وثقافيًا لزوار المنطقة، وتقدّم لهم تجارب ومذاقات منوعة وتتيح فرصًا استثمارية في قطاعي الأغذية والترفيه.

وقالت نجد جريد صاحبة إحدى المحلات المتخصصة في بيع المشروبات والمأكولات الشعبية، أن اختيار المكان بجوار الأماكن الشعبية والتاريخية للعاصمة الرياض كسوق الزل وشارع الثميري أعطى المكان وهجا وحيوية، خاصة وأن المنطقة تشهد زوارا من جميع الجنسيات، فهي فرصة للتعرف على الأكلات السعودية.

وأشارت أنها متخصصة في بيع المشروبات الحارة كالكرك بأنواعه، وبعض المأكولات الشعبية كالقيمات والحنيني والمراصيع، منوهة بأن الأسعار في متناول الجميع.

فيما أوضح علي الزيدان صاحب محل بيع القهوة السعودية والتمور، أن المكان فرصة للسعوديين لنشر ثقافة المأكولات والمشروبات في المملكة بين زوار ومرتادي المقر التاريخي.

وأشار إلى أن محله يبيع القهوة بكافة أنواعها، كالقهوة الشقراء التي يختص بها أهالي العاصمة والقصيم فهي الأكثر شيوعًا، تحمص تحميصاً متوسطاً (أشقر)، وتتميز بإضافة الهيل والزعفران والقرنفل، ما يعطيها لوناً فاتحاً ونكهة خفيفة مميزة، إضافة إلى القهوة المرة والتي تختص بجنوب المملكة.

فيما اتفق زوار سكة الأطعمة على سعادتهم بتواجد هذا المكان وسط العاصمة الرياض، وأنه يمثل وجهة عصرية تجمع بين عبق التاريخ وحداثة الحاضر في منطقة قصر الحكم التاريخية.

وقال سلمان الطلحان، إن منطقة قصر الحكم أصبحت مكانا سياحيا بامتياز، خاصة مع التنوع في الفعاليات وقربه من محطة مترو قصر الحكم ما يسهل جذب الزوار من جميع أنحاء العاصمة.

وتضم “سكّة الأطعمة” 84 محلاً تقدّم مفاهيم غذائية متنوعة ضمن مساحة مفتوحة توفر تجربة تفاعلية قريبة من المجتمع، حيث يشتمل افتتاح المرحلة الأولى تشغيل 45 محلاً إضافة إلى ساحة الفعاليات والمرافق العامة للمشروع.