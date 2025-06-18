الغرير لـ "الاقتصادية‬⁩": المتحف الوطني رافد اقتصادي وثقافي يدعم مستهدفات الرؤية

تحول المتحف الوطني السعودي إلى رافد اقتصادي مباشر للرياض، عبر دوره المتنامي في جذب السياحة الثقافية وتحفيز النشاط في القطاع الإبداعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفق ما ذكره لـ ⁧‫"الاقتصادية"‬⁩ مدير عام المتحف الوطني السعودي رولا الغرير.

قالت "المتحف بات يمثل رافدا مباشرا لدعم الاقتصاد المحلي في الرياض، عبر تعزيز السياحة الثقافية وتحفيز النشاط في القطاع الإبداعي"، موضحة أن المتحف يسهم في جذب الزوار والمهتمين بالتاريخ والثقافة من داخل المملكة وخارجها، ما ينعكس إيجابا على قطاعات مرتبطة مثل الضيافة، الخدمات، التنظيم، والصناعات الإبداعية.

دخول مجاني وسهولة وصول

الغرير أشارت إلى أن موقع المتحف ضمن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي يمنحه ميزة تكاملية مع النسيج العمراني للمدينة، فيما يسهل ارتباطه بشبكة النقل العام، وعلى رأسها قطار الرياض، وصول الزوار يرفع من معدلات التردد على المنطقة، مبينة أن سياسة إتاحة الدخول المجاني للمعارض الدائمة، بجانب تقويم متجدد من البرامج والفعاليات، تمنح الزوار سببا متكررا للزيارة والعودة، وتحول المتحف إلى وجهة ثقافية حية على مدار العام.

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التعاون مع المختصين

مدير عام المتحف بينت أنهم يفتحون فرصا للتعاون مع المختصين والممارسين في مجالات المحتوى الثقافي، التعليم المتحفي، التصميم، الفنون، والتجارب التفاعلية، مضيفة "من خلال المعارض المؤقتة والبرامج الثقافية والفعاليات المجتمعية، نسهم في تنشيط الحراك الثقافي والإبداعي، ونخلق فرصا وظيفية واستثمارية للكفاءات والشركات السعودية العاملة في القطاع".

شددت على أن المتاحف اليوم لم تعد مجرد مؤسسات عرض، بل أصبحت جزءا من الاقتصاد الثقافي والمعرفي الذي يخلق قيمة ثقافية وسياحية وتعليمية طويلة المدى، وقالت "هذا الدور يدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية 2030 في تطوير القطاع الثقافي بوصفه أحد القطاعات الواعدة في المملكة، ويساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني".

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تاريخ المتحف الوطني

تأسيس المتحف الوطني السعودي ارتبط بأولى مراحله بدائرة الآثار والمتاحف، وذلك بموجب مجلس الوزراء 1383، ليكون وعاء جامعا للقطع التراثية المكتشفة من خلال المسوحات والتنقيبات الأثرية.

وفي 1398 افتتح المتحف الوطني للمرة الأولى في مقره القديم في حي الشميسي، قبل أن ينتقل إلى مقره الرئيسي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض عام 1418، وقد حظي بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، ما أضفى عليه أهمية خاصة وعناية مميزة.

استمر الاهتمام بالمتحف الوطني السعودي ليشهد افتتاحه الكبير عام 1419 على يد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ومنذ ذلك الحين أضحى المتحف الوطني السعودي وجهة حضارية وسياحية بارزة، تحمل في جنباتها عبق التاريخ وأصالة التراث التي تجسّد عصوراً متعاقبة.