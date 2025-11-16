الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية





بعد أن أطلقت شركة البحر الأحمر الدولية منصة رقمية موحدة لخدمات الحجوزات في المطاعم والفنادق والأنشطة المتنوعة التي تقدمها الوجهة تحت اسم "Visit Red Sea"، تتجه إلى تحويله إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية خلال الأسبوعين المقبلين، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير تطوير التطبيقات في شركة البحر الأحمر عمار العماني.

و أكد أن الشركة نجحت في ربط منظومة الخدمات كافة ضمن منصة رقمية موحدة، ستكون متاحة أمام جميع العملاء، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز سهولة الوصول وزيادة انتشار الخدمات الرقمية بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين حول العالم.

وتعتبر "البحر الأحمر الدولية" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتمثل جزءا من مشروع السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والمشاريع.

وقال العماني إن شركة البحر الأحمر، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية ، تعتمد بشكل كبير على مستوى رضا الزوار، وهو ما دفعها إلى الاستثمار بقوة في الحلول الرقمية لضمان تجربة سلسة ومتكاملة منذ لحظة وصول الضيف إلى المطار وحتى استقراره في الفندق.

وأضاف: "نسعى دائما إلى تقديم تجربة استثنائية تعتمد على أحدث التقنيات، وتطبيق الهواتف الجديدة سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف".

وتعد "البحر الأحمر الدولية" شركة تطوير عقاري متكاملة رأسيا، تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في قطاعات السياحة، والسكن، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، افتتاح أولى المنتجعات والمعالم السياحية في جزيرة "شورى"، وتتخذ الجزيرة، شكلها الطبيعي الشبيه بالدولفين، لتكون القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر"، حيث استُلهم تصميمها وهندستها المعمارية من الشعب المرجانية المحيطة بها، وسيصل الضيوف إلى الجزيرة عبر القوارب السريعة إلى أحد المراسي، أو بواسطة المركبات الكهربائية عبر جسر "شورى" البالغ طوله (3.3) كيلومتر، الذي يضم أطول جسر داخلي في المملكة، ليعيشوا في عالم من البحيرات الفيروزية والشواطئ البكر، وكرم الضيافة السعودية الأصيلة.

والأسبوع الماضي كشفت الشركة الستار رسميًا عن "أمالا"، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وتستهدف الزوار سواء عبر الاستجمام الهادئ أو المغامرات الممتعة بين الشمس والبحر، وتضم "أمالا" في مرحلتها الأولى 5 منتجعات تتضمن ممشى بطول 5 كيلومترات.