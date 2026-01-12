تمويل قياسي لشركات المنطقة الناشئة .. السعودية الأبرز

بلغت التمويلات التي جرى ضخها عبر شركات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال 2025 مدفوعة بتدفقات دولية، مما ساعدها على تجاوز تراجع جمع التمويل الذي شهدته أسواق ناشئة أخرى.

تلقت شركات ناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة في 2025، بزيادة 74% على أساس سنوي، وفق بيانات شركة "ماغنيت" التي أظهرت أن السعودية استقطبت الجزء الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

أوضحت "ماغنيت" أن نحو نصف رأس المال الجريء المستثمر في المنطقة خلال 2025 جاء من مستثمرين دوليين، مسجلا أعلى مستوى للمشاركة الاستثمارية من خارج المنطقة.

الشرق الأوسط يجذب رأس المال العالمي

قال الرئيس التنفيذي لمنصة "ماغنيت" فيليب بحوشي "رغم مواجهة بعض أسواق رأس المال الجريء الناشئة تقلصا في التمويل وعدد الصفقات خلال 2025، وسعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصتها من التمويل الإجمالي، لتصبح جذابة لرأس المال الخاص العالمي من كل أنحاء العالم".

سعت الشركات الدولية تواجدها في المنطقة، لتستفيد من تركز الصناديق السيادية التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة، مع تنامي عدد الصفقات.

تُعد "جنرال أتلانتيك "و "بيرميرا" من بين الشركات التي وسعت نشاطها في الشرق الأوسط وضخت استثمارات بالشركات الناشئة في المنطقة، وبرزت التكنولوجيا المالية كأكثر القطاعات نشاطا، مستقطبة 1.15 مليار دولار عبر 178 صفقة.

شركات ناشئة تحصد لقب "يونيكورن"

أسفرت أكبر جولات التمويل عن وصول شركة "نينجا" السعودية المتخصصة في خدمات التوصيل السريع و "إكسبانسيو"، لصناعة عدسات لاصقة للرؤية الليلية، إلى لقب "يونيكورن" بقيمة مليار دولار لكل منهما، بعد جمع 250 مليون دولار لكل شركة.

كما شكل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسيا، حيث قادت شركة "G42" جولة تمويل لصالح شركة ""أبلايد إيه آي" وحصلت الشركة السعودية الناشئة "عُلا " على تمويل بقيادة "صندوق دعم نمو الشركات".

نشاط الاندماج والاستحواذ ينتعش

رغم تباطؤ ازدهار الاكتتابات في الشرق الأوسط خلال 2025، إلا أن "ماغنيت" سجلت ارتفاعا بنسبة 41% في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام.

يتوقع مستثمرو رأس المال الجريء أن تشكل هذه العمليات حصة متزايدة من الطرق التي يتخارج بها المستثمرون من المشروعات في أسواق رئيسية مثل السعودية.

اختتم بحوشي "نتوقع أن يكون 2026 عام التخارجات عبر صفقات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي، مع استمرار جذب الشركات الناشئة العالمية لتأسيس وجود لها في المنطقة بهدف التوسع في الأسواق".