الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
ريادة الأعمال

تمويل قياسي لشركات المنطقة الناشئة .. السعودية الأبرز

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الاثنين 12 يناير 2026 12:19 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تمويل قياسي لشركات المنطقة الناشئة .. السعودية الأبرزالسعودية استقطبت الجزء الأكبر من الاهتمام الاستثماري. "واس"

بلغت التمويلات التي جرى ضخها عبر شركات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال 2025 مدفوعة بتدفقات دولية، مما ساعدها على تجاوز تراجع جمع التمويل الذي شهدته أسواق ناشئة أخرى.

تلقت شركات ناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة في 2025، بزيادة 74% على أساس سنوي، وفق بيانات شركة "ماغنيت" التي أظهرت أن السعودية استقطبت الجزء الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

أوضحت "ماغنيت" أن نحو نصف رأس المال الجريء المستثمر في المنطقة خلال 2025 جاء من مستثمرين دوليين، مسجلا أعلى مستوى للمشاركة الاستثمارية من خارج المنطقة.

أبراج الأعمال في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة السعودية الرياض.

شركات رأس المال الجريء السعودية تتوقع زخما من الدمج والاستحواذات

تتوقع شركات رأس المال الجريء في السعودية تنفيذ المزيد من عمليات...

Wed, 24 2025

الشرق الأوسط يجذب رأس المال العالمي

قال الرئيس التنفيذي لمنصة "ماغنيت" فيليب بحوشي "رغم مواجهة بعض أسواق رأس المال الجريء الناشئة تقلصا في التمويل وعدد الصفقات خلال 2025، وسعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصتها من التمويل الإجمالي، لتصبح جذابة لرأس المال الخاص العالمي من كل أنحاء العالم".

سعت الشركات الدولية تواجدها في المنطقة، لتستفيد من تركز الصناديق السيادية التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة، مع تنامي عدد الصفقات.

تُعد "جنرال أتلانتيك "و "بيرميرا" من بين الشركات التي وسعت نشاطها في الشرق الأوسط وضخت استثمارات بالشركات الناشئة في المنطقة، وبرزت التكنولوجيا المالية كأكثر القطاعات نشاطا، مستقطبة 1.15 مليار دولار عبر 178 صفقة.

لماذا تباطأت وتيرة نمو شركات "يونيكورن" في 2025؟

واصلت شركات "يونيكورن" — الشركات الناشئة الخاصة التي تتجاوز...

Tue, 30 2025

شركات ناشئة تحصد لقب "يونيكورن"

أسفرت أكبر جولات التمويل عن وصول شركة "نينجا" السعودية المتخصصة في خدمات التوصيل السريع و "إكسبانسيو"، لصناعة عدسات لاصقة للرؤية الليلية، إلى لقب "يونيكورن" بقيمة مليار دولار لكل منهما، بعد جمع 250 مليون دولار لكل شركة.

كما شكل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسيا، حيث قادت شركة "G42" جولة تمويل لصالح شركة ""أبلايد إيه آي" وحصلت الشركة السعودية الناشئة "عُلا " على تمويل بقيادة "صندوق دعم نمو الشركات".

سوق رأس المال الجريء مهددة بفقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي

لا أحد بوسعه أن يتيقن ما إن كان بإمكان الشركات المطورة لروبوتات...

Sat, 10 2026

نشاط الاندماج والاستحواذ ينتعش

رغم تباطؤ ازدهار الاكتتابات في الشرق الأوسط خلال 2025، إلا أن "ماغنيت" سجلت ارتفاعا بنسبة 41% في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام.

يتوقع مستثمرو رأس المال الجريء أن تشكل هذه العمليات حصة متزايدة من الطرق التي يتخارج بها المستثمرون من المشروعات في أسواق رئيسية مثل السعودية.

اختتم بحوشي "نتوقع أن يكون 2026 عام التخارجات عبر صفقات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي، مع استمرار جذب الشركات الناشئة العالمية لتأسيس وجود لها في المنطقة بهدف التوسع في الأسواق".

التعريفات
السعوديةالشرق الأوسطالشركات الناشئة
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية