"أندريسن هورويتز" تدعم شركة سعودية ناشئة بـ 25 مليون دولار

تعتزم "أندريسن هورويتز" القيام بأول استثمار لها في الخليج عبر جولة تمويل لصالح شركة ناشئة سعودية، في وقت يواصل المستثمرون إبرام الصفقات رغم الحرب الأمريكية على إيران.

شركة رأس المال الجريء، تقود جولة تمويل من الفئة "A" بـ 25 مليون دولار لصالح شركة "ستيتش" المتخصصة في برمجيات المؤسسات ومقرها الرياض، بحسب بيان، وستخصص حصيلة التمويل لتطوير المنتجات والتوسع في المنطقة.

شارك في الجولة أيضا المستثمرون الحاليون "أربور فنتشرز"، و"كوتو فنتشرز"، و"رائد فنتشرز"، و"إس في سي".

وول ستريت تواصل الرهان على الخليج

تطمح "ستيتش" إلى منافسة مزوّدي البرمجيات المصرفية التقليدية مثل "تيمينوس"، و"فيداليتي ناشيونال إنفورميشن سيرفيسز"، و"فيسيرف".

توفر الشركة الناشئة منصة تساعد شركات الخدمات المالية على استقطاب العملاء، ومراقبة المعاملات، وإدارة المنتجات المالية، بما يشمل الحسابات والبطاقات والقروض والمدفوعات.

كانت "أندريسن هورويتز"، المعروفة أيضا باسم "إيه 16 زد، قد استثمرت سابقاً في شركة التكنولوجيا العقارية الناشئة "سمارت بريكس" في دبي عبر برنامجها المسرّع "سبيد رن"، إلا أن استثمارها الحالي يعد الأول في الخليج العربي عبر منصتها الاستثمارية الرئيسية.

أجرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وتدير أصولا بقيمة 90 مليار دولار عبر صناديق متعددة، محادثات خلال 2024 مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن إطلاق أداة استثمارية مخصصة للذكاء الاصطناعي.

رغم الحرب، كثفت بنوك وول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى التزاماتها الاستثمارية في المنطقة، مع رهان كثير منها على مواصلة المستثمرين الإقليميين ضخ مليارات الدولارات بدلا من تأجيل الصفقات. في المقابل، تتبنى بعض الصناديق في المنطقة نهجا أكثر حذرا في ضخ رؤوس الأموال.

"ستيتش" تجمع 35 مليون دولار

تنشط شركة "ستيتش" حالياً في الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتضم قائمة عملائها شركات مثل "راية للتمويل" و"لولو للصرافة"، إلى جانب مؤسسات أخرى.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي محمد عويضة في مقابلة، إن الشركة الناشئة جمعت حتى الآن 35 مليون دولار عبر عدة جولات تمويل، من بينها الجولة الأخيرة التي بدأت مطلع العام الجاري واستمرت حتى بعد اندلاع الحرب، مضيفا "لم يعد هناك أي مبرر لهذا المستوى المبالغ فيه من التشتت".

تعتمد البنوك الكبرى والمؤسسات المالية عادةً على مجموعة واسعة من مزوّدي البرمجيات، إلى جانب ارتباطها بعدة أنظمة مصرفية خارجية في الوقت نفسه. وتسعى شركة "ستيتش" إلى تقديم منصة موحّدة تجمع كل هذه الخدمات وتُبسّط العمليات التشغيلية.



