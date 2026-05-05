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تقارير وتحليلات

ميناء جازان لـ "الاقتصادية" : نمو حجم مناولة البضائع 44% للربع الأول

باسم باوزير
باسم باوزير من من جدة
الأحد 7 يونيو 2026 9:27 |2 دقائق قراءة
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ميناء جازان لـ "الاقتصادية" : نمو حجم مناولة البضائع 44% للربع الأول

سجل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ارتفاعا بنسبة 44% في إجمالي حجم المناولة خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 317 ألف طن، مقارنة بـ 221 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما ذكرته لـ "الاقتصادية" إدارة الميناء.

الواردات خلال الربع الأول بلغت 264 ألف طن، فيما وصلت الصادرات إلى 54 ألف طن، ما اعتبرته الإدارة مؤشرا على تنامي النشاط التجاري عبر الميناء واتساع ارتباطه بالأسواق المحلية والعالمية.

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يرجح أن النمو في حجم مناولة البضائع قد يكون مدفوعا بتحولات في مسارات الشحن الإقليمية، مع توجه بعض الخطوط والمستوردين إلى الاستفادة من موانئ البحر الأحمر السعودية كبدائل لوجستية في ظل الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

يقصد بالمناولة في قطاع الموانئ، إجمالي كميات البضائع التي يتم التعامل معها داخل الميناء، وتشمل عمليات تحميل البضائع على السفن وتفريغها منها، إضافة إلى نقلها وتخزينها داخل ساحات ومرافق الميناء. 

شملت البضائع المتداولة الحديد المختزل DRI-B، والجرانيت، والفول، وخام المنجنيز، والإلمنيت، والكلنكر، والشعير، والمربعات الفولاذية، إلى جانب بضائع عامة متنوعة.

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تصدير أول شحنة لمنتج "الكلنكر" إلى مصر

شهد الربع الأول تدشين أول شحنة تصدير لمنتج الكلنكر عبر ميناء مدينة جازان متجهة إلى مصر، في خطوة تعزز حركة الصادرات وتفتح أسواقا جديدة للمنتجات الوطنية.

الكلنكر مادة نصف مصنعة تُستخدم في إنتاج الأسمنت، ويتم إنتاجها عبر حرق الحجر الجيري والمواد الطينية في أفران عالية الحرارة قبل طحنها وتحويلها إلى أسمنت جاهز للاستخدام في قطاع البناء.

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استقبال أول شحنة خام "منجنيز" من جنوب إفريقيا

استقبل الميناء أول شحنة مستوردة من خام المنجنيز قادمة من جنوب إفريقيا، ما يدعم سلاسل الإمداد للصناعات التعدينية ويعزز دور الميناء كمركز لوجستي للصناعات التحويلية والتعدينية.

يأتي هذا الأداء في ظل التوسع المستمر في العمليات التشغيلية والقدرات الاستيعابية للميناء، بما ينسجم مع توجهات السعودية لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

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يعد ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أحد الموانئ الصناعية الرئيسية على ساحل البحر الأحمر، مستفيدا من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والصناعة.

يضم الميناء أرصفة بطول إجمالي يبلغ 1250 مترا، موزعة على رصيف للحاويات بطول 540 مترا، ورصيف للبضائع السائبة بطول 350 مترا، ورصيف للبضائع العامة بطول 360 مترا، فيما يصل عمق الغاطس إلى 16.5 متر.

تتجاوز الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء مليون حاوية قياسية، إضافة إلى أكثر من 5 ملايين طن من البضائع السائبة، كما يوفر خدمات لوجستية تشمل التخزين وإعادة التصدير والمناولة والتجميع.

التعريفات
السعوديةجازانميناء جازانالموانئ السعوديةسلاسل الامدادالخدمات اللوجستية
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