"مجرّ الكبش" في منى .. ذاكرة المكان باقية رغم تبدل الملامح بمشاريع التوسعة

في مشعر منى، حيث يؤدي مئات الآلاف فريضة الحج هذه الأيام، لا تسير الخطى وحدها، بل تمضي معها الحكايات والذكريات والرموز الكبرى، تقع منطقة مجرّ الكبش، واحدة من أكثر البقاع التصاقاً بمعنى الطاعة والامتثال، وأحد المواقع التي لا يزال التاريخ يجاور فيها الحاضر دون أن يفقد شيئاً من هيبته.

تمتد المنطقة من شرق جمرة العقبة الكبرى حتى سفح جبل ثبير، الجبل الذي ارتبط في الوجدان الإسلامي بقصة الفداء الأعظم. هنا، وفق ما يروى عن الصحابي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

كانت الصخرة التي ذُبح عندها الكبش الذي أنزله الله فداءً لإسماعيل، بعدما امتثل إبراهيم عليهما السلام للأمر الإلهي، فصار المكان يُعرف منذ ذلك الحين باسم "مجرّ الكبش"، اسما يختصر قصة كاملة من الإيمان والتسليم.

من أحواش ومساكن شعبية إلى مشاريع توسعة

قبل أن تتبدل الملامح وتدخل مشاريع التوسعة الكبرى إلى المشاعر المقدسة، كانت المنطقة تحتفظ بإيقاع مختلف للحياة، حينها لم يكن نفق الملك فهد قد شق بعد، ولا الطرق العريضة التي أنشأتها الحكومة السعودية أعادت تشكيل الحركة بين المسجد الحرام ومنى وعرفات.

كانت "الأحواش" والمساكن الشعبية هي المشهد الغالب، وكانت أبواب البيوت تُفتح كل موسم لاستقبال الحجاج.

أهالي المنطقة، ومنهم أسر مكية عرفت تاريخياً بسكنها جوار المشاعر، اعتادوا تأجير مساكنهم وأحواشهم عبر المطوفين ومتعهدي الإسكان، فتتحول تلك البيوت إلى محطات مؤقتة تمتلئ بالحياة.

ومن أشهر تلك المواقع "حوش المداينة"، مساحة لم تكن مجرد مكان إقامة، بل ذاكرة اجتماعية كاملة.

كان يحتضن حجاجاً اعتادوا العودة عاماً بعد عام، وخصوصاً القادمين من المدينة المنورة، يلتقون بحجاج من ثقافات وألسنة متعددة، تجمعهم رغبة واحدة: أن يكونوا على مقربة من الجمرات والطريق إلى البيت الحرام.

في تلك الأحوشة كانت تُنسج العلاقات، وتُروى الحكايات، وتتشكل طقوس إنسانية صغيرة داخل موسم هو الأكبر في العالم الإسلامي، لكن تلك الصورة بدأت تتراجع تدريجياً مع موجات التطوير المتلاحقة، حتى غابت الأحوشة وبقيت الذكريات.

ممر تاريخي يتحول إلى وجهة في قلب المشاعر

مع بداية الثمانينيات الميلادية، بدأت صفحة جديدة، اكتمال نفق الملك فهد، وغيره من الأنفاق في مكة المكرمة، ثم الطرق الفسيحة والجسور الممتدة عبر المشاعر.

لم يكن مجرد مشروع بنية تحتية، بل تحولاً كاملاً في فلسفة الحركة داخل الحج، أصبحت المنطقة أكثر انسيابية واتساعاً، وتحولت من مساحة تقليدية إلى واحدة من أكثر مواقع الإقامة قرباً من منشأة الجمرات.

واليوم، بات مجرّ الكبش جزءاً من المشهد الحديث لمنى، خيام مجهزة، خدمات متطورة، ومسارات تسهّل على الحجاج أداء المناسك بيسر، دون أن يفقد المكان روحه الأولى أو رمزيته التاريخية.

جمرة العقبة أحد أكثر المواقع ارتباطا

على مقربة من مجرّ الكبش، تقف جمرة العقبة الكبرى بوصفها أحد أكثر مواقع الحج ارتباطاً بقصة إبراهيم عليه السلام، حيث يبدأ الحجاج صباح عيد الأضحى شعيرة الرمي، استحضاراً لمعنى مقاومة الوسوسة والثبات على الطاعة.

ويحتفظ المكان بجوار مسجد البيعة، الذي شهد اللقاء التاريخي بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنصار في بيعة العقبة، وهو المسجد الذي شُيّد في العصر العباسي وأُعيد الاهتمام به ضمن مشاريع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعناية بالمساجد التاريخية.

في مجرّ الكبش، لا يبدو الزمن خطاً مستقيماً، هنا تتجاور قصة الفداء مع طرق حديثة وجسور ومخيمات تستقبل ملايين البشر.

وهنا أيضاً يتجدد المعنى كل عام، أن الطاعة تبقى، وأن خدمة الحجاج ليست عملاً عمرانياً فحسب، بل امتداد لقصة بدأت عند سفح جبل، وما زالت تُروى إلى اليوم.