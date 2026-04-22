لماذا أقرّت السعودية تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية؟

تبرز أهمية الإيرادات غير النفطية كمصدر دخل رئيسي للسعودية بعيدا عن النفط، الذي ظل لعقود المصدر الحصري تقريبا للإيرادات.

تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرات عدة خلال العقد الأخير، ما مكّن الحكومة السعودية من الاعتماد عليها كمموّل حيوي للنفقات، بعدما كانت لا تمثل سوى رافدا هامشا في السابق.

انطلاقا من هذه الأهمية، وتنويع مصادر الدخل، الذي يعد أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي رؤية 2030، أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدّة أمس الثلاثاء تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

نمو متواصل ومستويات قياسية مستمرة

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية لعام 2025 إلى مستوى قياسي جديد عند 505.3 مليار ريال، بزيادة نحو 1% على مستويات 2024.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية تعادل نحو 45% من إجمالي إيرادات الدولة، البالغة 1.11 تريليون ريال.

كانت حصة هذه الإيرادات 7% في 2011، ووصلت إلى مستوى 27% في 2015. لكنها وصلت إلى المستوى الحالي نتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة هي الأعلى خلال 5 أعوام، أي منذ عام 2020، عندما كانت حصتها 47% بالتزامن مع التدهور الكبير في أسعار النفط نتيجة جائجة كورونا، التي جعلته عاما استثنائيا.

وبخلاف عام الجائحة، تعد الإيرادات غير النفطية في 2025 هي الأعلى تاريخيا.

ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات جاء مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب تراجع الإيرادات النفطية متأثرة بانخفاض أسعار النفط، وتحصيل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء في 2024 أعلى من مستوياتها في 2025.

الإيرادات غير النفطية تصبح مصدرا مهما لتمويل الإنفاق الحكومي

أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ موّلت 38% من الإنفاق الحكومي خلال 2025، البالغ نحو 1.39 تريليون ريال.

في 2011، كانت حصة هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق الحكومي 10% فقط، ووصلت إلى مستوى 17% في عام 2015، بما يعني تضاعف مساهمتها منذ إطلاق الرؤية.

تهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر دعم النمو الاقتصادي، نظرا لارتباطهما ببعض، ما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.

ما مصادر الإيرادات غير النفطية السعودية؟

ارتفعت إيرادات الضرائب للعام الجاري 2%، لتبلغ نحو 389 مليار ريال، نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب المبادرات الحكومية ومنها تطوير الإدارة الضريبية الحلول التقنية لتحصيل الضرائب.

وسجلت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 34 مليار ريال مرتفعة 8%، وذلك مع ارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت، والتي ترتبط إيراداتها المتحصلة بالأداء الاقتصادي لعام 2024.

وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات 2% إلى 294 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مؤشرات الاستهلاك الخاص.

وبلغت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- نحو 24 مليار ريال، بانخفاض طفيف 1%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة باستمرار نمو الواردات ،خاصة الوسيطة والرأسمالية، المرتبط بتحسن الأنشطة الاقتصادية.

وحققت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- نحو 36 مليار ريال، مرتفعة 2%، نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الاقتصادية مثل الأنشطة المالية والتأمين.

الإيرادات الأخرى التي تشمل "النفطية"

أما الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية، والأرباح من استثمارات ودائع الحكومة ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، فقد بلغت 723 مليار ريال، بانخفاض 18%، بسبب تحصيل إيرادات من البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة خلال 2024، وانخفاض الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط، وتحصيل إيرادات توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء أقل من 2024.

وحدة التحليل المالي