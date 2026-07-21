ارتفعت أرباح البنك الأهلي أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، في الربع الثاني من العام الجاري 7.6% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي عند 6.6 مليار ريال، متفوقة على التوقعات، مع تحسن الهوامش، على الرغم من تباطؤ القروض وزيادة المخصصات.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن وتيرة نمو صافي الأرباح في الربع الثاني قد تسارعت عن نظيرتها في الربع الأول لكن تبقى أقل من نصف وتيرة النمو في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تسارع كبير في دخل الفوائد للبنك الأهلي بدعم دخل الاستثمار

النمو في أرباح البنك جاء بالتزامن التسارع في دخل العمولات الخاصة ،مصدر الدخل الرئيس للبنوك، بأعلى وتيرة في 4 أعوام عند 11.4% بدعم رئيس من الدخل من الاستثمار بقرابة 140%، بجانب أثر أقل لنمو الدخل من التمويل بنحو 5%.

هذا التباطؤ في الدخل من التمويل بالتزامن مع تسجيل صافي القروض لدى البنك أدنى معدل نمو خلال 7 أعوام عند 3.5% إلى نحو 740 مليار ريال، ما يمثل نزولا طفيفا على أساس فصلي لكنه أقل من نظيره قبل عام بنحو 9 نقاط مئوية.

تحسن الهوامش من دخل العمولات الخاصة ليصل إلى 51.3% هي الأعلى خلال نحو 3 أعوام، مع تراجع تكاليف الفوائد لأول مرة في أكثر من 5 أعوام بنسبة 7%.

فيما يخص النمو في الربح التشغيلي قد جاء أقل من نظيره في دخل العمولات الخاصة، مع تسجيله أبطأ وتيرة نمو خلال 7 فصول عند 5.1% بضغط رئيس من الزيادة مخصصات خسائر الائتمان لتبلغ 258 مليون ريال مقابل عكس مخصص في الفترتين المقارنة والسابقة.

نما صافي الدخل بدعم رئيس من تسارع النمو في دخل العمولات الخاصة، إلا أن نموه بوتيرة أسرع من الربح التشغيلي يعود لنمو بنود غير تشغيلية غير مرتبطة بالفوائد منها ارتفاع في إجمالي مكاسب/دخل من الاستثمارات 34%، ونمو دخل تحويل عملات أجنبية بالصافي بنسبة 3.3%.

الودائع تصعد بوتيرة أسرع من القروض للفصل الثاني تواليا

تراجعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 106% إلى 109% قبل عام، مع نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض للربع الثاني على التوالي، حيث كانت تسارعها في الربع الأول هو الأول من نوعه في 4 أعوام مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يغري العملاء لزيادة ودائعهم بفائدة (الزمنية والادخارية) حتى كانت قد ارتفعت حصتها من ودائع البنك إلى أعلى مستوى في في نحو 3 أعوام عند 26%، ما رفع حصتها من إجمالي الودائع إلى 25.2% هو الأعلى منذ نهاية 2019.

فيما يمكن تفسير تباطؤ النمو في قروض البنك إلى قطاع الأفراد الذي سجل في الربع الأول من العام الجاري أبطأ وتيرة نمو في 9 أعوام عند 1.4%.

أعلن البنك الأهلي عن توزيع 1.15 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل استقرارا عند نفس توزيعات النصف السابق، ليصل إجمالي التوزيع عن أخر 12 شهرا إلى 2.3 ريال، ما يمثل عائد توزيع نقدي منافس في سوق الأسهم بواقع 5.9% متجاوزا بشكل واضح متوسط العائد في السوق البالغ 3.5%.

توزيعات البنك الأهلي عن أخر 12 شهرا تمثل ارتفاعا بواقع 15% عن الفترة السابقة البالغة ريالين للسهم مع مواصلة التحسن في ربحية البنك، وكان السهم قد ارتفع أمس مرتفعا 0.6% إلى 38.8 ريال عقب تحقيق نتائج فاقت التوقعات في الربع الثاني.

وحدة التحليل المالي