طرح "MGC" يدفع مستثمرين إلى قائمة أكبر 10 ملاك أفراد في "تاسي"

تستعد السوق السعودية لاستقبال طرح جديد في قطاع المقاولات عبر إدراج شركة مطلق الغويري للمقاولات "MGC"، في صفقة تعد ثالث أكبر طرح أولي في السوق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتستهدف الشركة جمع نحو 3 مليارات ريال من خلال طرح 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية، فيما تصل قيمتها السوقية إلى نحو 10 مليارات ريال في حال تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبذلك يصبح طرح الشركة ثالث أكبر طرح أولي في السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بعد طرح أديس القابضة في عام 2023 بقيمة 4.2 مليار ريال، وطرح طيران ناس العام الماضي بقيمة 4.1 مليار ريال.

وكانت الراجحي المالية، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، قد حددت النطاق السعري بين 11 و12.5 ريال للسهم، ما يعني تقييم الشركة عند مكرر ربحية يبلغ نحو 12.2 مرة استناداً إلى أرباح عام 2025.

كما انطلقت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات اليوم الأحد لمدة خمسة أيام عمل، ومن المتوقع أن يسهم الطرح في إعادة ترتيب قائمة كبار الملاك الأفراد في السوق السعودية ممن تتجاوز ملكياتهم 5% في الشركات المدرجة.

أكبر ١٠ ملاك في تاسي-02

مطلق وطراد الغويري يقتحمان قائمة أكبر 10 ملاك أفراد

يعد كل من مطلق الغويري العتيبي وطراد الغويري من كبار مساهمي الشركة، إذ ستبلغ حصتاهما بعد الطرح 32% و15.72% على التوالي.

وبحسب الحد الأعلى للنطاق السعري، تقدر قيمة حصة مطلق الغويري العتيبي بنحو 3.2 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة حصة طراد الغويري نحو 1.57 مليار ريال.

وبهذه القيمة، يحتل مطلق الغويري العتيبي، مؤسس الشركة، المرتبة الثالثة بين أكبر الملاك الأفراد في السوق السعودية، خلف الأمير الوليد بن طلال وسليمان الحبيب.

كما تدفع القيمة التقديرية لحصة طراد الغويري، البالغة 1.57 مليار ريال، إلى المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الملاك الأفراد في السوق.

عودة شركات المقاولات إلى السوق بعد غياب طويل

تنشط شركة مطلق الغويري للمقاولات بشكل رئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولا سيما مشاريع المياه والطرق، ما يجعل هذا الطرح حدثا غير متكرر في السوق السعودية.

بحسب البيانات المتاحة، يعود آخر إدراج لشركة تعمل بصورة أساسية في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى نحو 15 عاما.

يأتي الطرح في وقت لا تزال فيه ذاكرة المستثمرين تجاه شركات المقاولات تحمل تجارب صعبة، خصوصا بعد تعثر شركة أبناء عبدالله الخضري ومجموعة محمد المعجل، اللتين انتهى بهما المطاف إلى إلغاء الإدراج عقب تحديات مالية وخسائر متراكمة.

وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة عمر الدلبحي خلال مقابلة مع اقتصاد الشرق، تمتلك الشركة حاليا مشروعات متراكمة بقيمة 10.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتحول أكثر من 90% منها إلى إيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أضاف الدلبحي أن الشركة تعتمد على تدفقاتها التشغيلية لتمويل خطط التوسع المستقبلية، دون الحاجة إلى الحصول على تمويل إضافي.

وحدة التحليل المالي