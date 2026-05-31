"الغويري" تتطلع لتصبح ثالث أكبر طروحات "تاسي"

تتطلع شركة "مطلق الغويري للمقاولات" إلى جمع 3 مليارات ريال من طرح أولي لحصة تبلغ 30% من رأسمالها في "تاسي"، في حال تسعير السهم عند الحد الأعلى.

النطاق السعري للطرح تحدد بين 11 و12.5 ريال للسهم بحسب بيان لـ "الراجحي المالية" مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تتراوح بين 8.8 و 10 مليارات ريال، وبدأت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح اليوم الأحد، على أن تستمر 5 أيام عمل، ليتم بعدها تحديد السعر النهائي للطرح، وفق إفصاح منشور على موقع "تداول" السعودية.

يشمل الطرح 240 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة، فيما من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 15 يونيو وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

حجم الطرح وفق النطاق الأعلى، يعد ثالث أكبر طرح بالسوق الرئيسية خلال 3 أعوام منذ مايو 2023، وهو الأكبر منذ طرح "طيران ناس" في مايو من العام الماضي.

"الغويري" تعمل في تطوير البنية التحتية للمياه والطرق، وتشمل قائمة العملاء لديها مشروع مدينة "نيوم"، وعددا من الجهات الحكومية السعودية، ومثل غيرها من شركات المقاولات، ستستفيد "مطلق الغويري" من التوجه الوطني لتوسيع شبكات تحلية المياه وتوزيعها في السعودية.

الغويري تتوقع إيرادات بأكثر من 9 مليارات ريال

تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتجاوز 9 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يساعدها في تمويل خططها التوسعية، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيسها التنفيذي عمر الدلبحي خلال مقابلة مع "اقتصاد الشرق".

أوضح أن دفتر الأعمال المتراكمة لدى الشركة بلغ 10.6 مليار ريال حتى نهاية 2025؛ "سيتحول أكثر من 90% منها إلى إيرادات خلال ثلاث سنوات".

الطرح هو الثالث منذ بداية العام في سوق الأسهم السعودية الرئيسية ويتزامن مع مؤشرات على استعداد السوق لاستقبال المزيد من الإدراجات من قطاعات متنوعة، مدعومة بمكاسب حققتها السوق المحلية منذ اندلاع الحرب في إيران، في وقت ساهمت فيه أسعار النفط المرتفعة نسبياً في دعم الشركات الكبرى وتعزيز ثقة المستثمرين.

تسعى شركات عدة إلى تسريع خطط الإدراج، بينها شركة تعبئة مياه تخضع لسيطرة عائلة العليان، ومزود خدمات الاتصالات "اتحاد سلام للاتصالات"، بحسب "بلومبرغ".

كما عينت "أرسيلور ميتال تيوبولار برودكتس الجبيل" و"الخريف للبترول" بنوك استثمار لترتيب اكتتابات محتملة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر لـ"بلومبرغ". وتضم الشركتان صندوق الاستثمارات العامة بين مساهميهما.

في قطاع التكنولوجيا، تسعى "إجادة للنظم" إلى تجديد موافقتها التنظيمية للإدراج. بينما اختارت شركة التوصيل السريع "نينجا" بنوكا لترتيب طرح عام أولي محتمل قد تصل قيمته إلى مليار دولار.