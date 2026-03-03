تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» خلال الربع الثاني من العام الجاري 44% على أساس سنوي، لتبلغ 6.4 مليون ريال، مسجلة بذلك انخفاضا للربع الرابع تواليا، رغم نمو الإيرادات بدعم قطاعي البروتين والزراعة.

بحسب وحدة التحليل المالي في «الاقتصادية»، استنادًا إلى النتائج المالية للشركة، جاءت ضغوط الربحية بصورة رئيسة من ارتفاع تكاليف الأعلاف والشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بالاضطرابات البحرية الإقليمية، إلى جانب زيادة تكاليف التوزيع وتراجع دخل الخزينة وارتفاع حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك.

ارتفعت إيرادات «نادك» خلال الربع الثاني 5.5% على أساس سنوي، بما يعادل نحو 46 مليون ريال، لتصل إلى 876.4 مليون ريال، مقابل 830.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع مبيعات قطاع البروتين بنحو 99%، ونمو مبيعات القطاع الزراعي 41%، ما أسهم جزئيًا في تعويض انخفاض مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي، الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسة للشركة.

إلا أن نمو المبيعات لم ينعكس على صافي الأرباح، مع ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بنحو 9.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الأعلاف والشحن والرسوم الإضافية المرتبطة بالاضطرابات البحرية في المنطقة.

بلغ الأثر المالي المباشر لارتفاع هذه التكاليف نحو 45 مليون ريال خلال الربع، وهو مبلغ يقارب كامل الزيادة المسجلة في إيرادات الشركة خلال الفترة، ما حد من استفادتها من نمو المبيعات وأدى إلى تراجع هوامش الربحية.

توقعت إدارة «نادك» تراجع حدة ضغوط التكاليف الاستثنائية مع عودة بيئة التشغيل الإقليمية إلى طبيعتها، بما قد يخفف الأعباء المرتبطة بالشحن والأعلاف خلال الفترات المقبلة.

تراجع الربح التشغيلي للشركة 28.2% إلى 78.6 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 109.5 مليون ريال في الفترة المماثلة، متأثرًا بارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق، رغم الأثر الإيجابي لنمو الإيرادات.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق 5.4% على أساس سنوي، نتيجة زيادة تكاليف التوزيع، فيما ارتفعت المصاريف الأخرى بنحو 7.8 مليون ريال، بسبب زيادة الخسائر الناتجة عن بيع الموجودات الحيوية.

ضغط تراجع دخل الخزينة على النتائج، بعد انخفاضه بنحو 9.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل، نتيجة تراجع عوائد ودائع المرابحة لدى البنوك.

سجلت الشركة كذلك خسائر قدرها 9.1 مليون ريال تمثل حصتها في خسائر استثمارها في شركة الراعي الوطنية للمواشي عن عام 2025 والنصف الأول من 2026، مقابل خسائر محدودة بلغت نصف مليون ريال في الفترة المقارنة.

كانت «نادك» قد أعلنت في مايو الماضي توقيع اتفاقية لشراء حصة شركة أنعام السعودية للتجارة البالغة 49% في شركة الراعي الوطنية للمواشي، لترتفع ملكيتها بعد إتمام الصفقة إلى 100%، على أن تظل الصفقة خاضعة للموافقات النظامية والتعاقدية اللازمة.

جاء تراجع الأرباح رغم تسجيل الشركة مكسبًا غير متكرر بقيمة 32.8 مليون ريال، ناتجًا عن عكس خسائر انخفاض مرتبطة بأرصدة مدينة قديمة جرى تحصيلها خلال الربع، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنحو 9.2 مليون ريال، بدعم من توزيعات الأرباح ومبيعات الخردة.