تحالف سعودي بين "نادك" و"المتحدة للأعلاف" لتأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" اتفاقية شراكة مع الشركة المتحدة للأعلاف إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهيدب، لتأسيس شركة تعنى بقطاع التربية الحيوانية المكثفة لإنتاج اللحوم الحمراء.ويهدف التحالف السعودي الذي أعلن عنه بحضور المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في السعودية، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذا الإعلان يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وبناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات "نادك" و"المتحدة للأعلاف" في تطوير سلسلة من المشاريع المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة للإسهام في تغذية السوق المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب خدمة توجهات ومستهدفات الأمن الغذائي في السعودية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة المثلى من الثروة الحيوانية للإسهام في الناتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري.وأضافت أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير عدد من المشاريع الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية لضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة، إضافة إلى توفير عديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء.وأشارت إلى أن إنشاء الشركة الجديدة، يأتي ضمن دراسات وأبحاث مستفيضة لسوق وقطاع اللحوم الحمراء في السعودية، لرفع جودة إنتاج اللحوم الحمراء، وتنفيذ مشاريع استثمارية منتجة، إلى جانب إيجاد بيئة حيوانية متوازنة تهدف إلى تكاثر سلالات الماشية المحلية، مبينة أن المشروع سيعمل على وضع حلول وتقنيات للطاقة المتجددة، وإنشاء مسالخ متطورة ونوعية، إضافة إلى توفير وسائل مبتكرة لإعادة التدوير بكفاءة تشغيلية عالية.