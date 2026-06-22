ارتفع فائض الميزان التجاري في السعودية بنسبة 100.8% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاض الواردات السلعية بنحو 5.2%، وفقا لبيانات رسمية.

البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية خلال الشهر ذاته بنسبة 9.3%، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية 11.7%، بعد أن ارتفعت نسبتها من إجمالي الصادرات إلى 68.8%.

الصادرات غير النفطية "شاملة إعادة التصدير" سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5% خلال أبريل، في حين انخفضت "إذا تم استثناء إعادة التصدير" بنسبة 7.3%، في المقابل ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها 20.4%، مدفوعة بزيادة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 74%، والتي تمثل 53.5% من إجمالي إعادة التصدير.

ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات

ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 41.6% في أبريل، نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية وانخفاض الواردات خلال الفترة نفسها.

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أبرز الصادرات والواردات

جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في صدارة الصادرات غير البترولية، مستحوذة على 28.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مع نمو سنوي بلغ 70%، وحلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما في المرتبة الثانية، مشكلة 17.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية، رغم تراجعها 12.4% مقارنة بأبريل 2025.

فيما تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة السلع المستوردة، مستحوذة على 33.3% من إجمالي الواردات، مع ارتفاع سنوي بلغ 15.4%.

وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثانية بنسبة 10.2% من إجمالي الواردات، لكنها سجلت انخفاضاً بنسبة 34.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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الصين الشريك التجاري الأكبر

حافظت الصين على موقعها كأكبر وجهة للصادرات السعودية، مستحوذة على 15.2% من إجمالي الصادرات خلال أبريل، تلتها الإمارات بنسبة 10.6%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7%.

كما جاءت الهند واليابان ومالطا وسنغافورة وأمريكا ومصر وبولندا ضمن أكبر 10 وجهات للصادرات السعودية، والتي استحوذت مجتمعة على 65.4% من إجمالي الصادرات.

في جانب الواردات، تصدرت الصين أيضا قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بحصة 29.4% من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 7.9%، ثم أمريكا بنسبة 7.2%.

كما ضمت قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمملكة كلا من مصر وسويسرا وألمانيا واليابان والهند وفرنسا وإيطاليا، وشكلت واردات المملكة منها مجتمعة 70.7% من إجمالي الواردات.

أبرز المنافذ الجمركية

كان ميناء جدة المنفذ الأبرز للواردات السلعية، مستحوذا على 33.7% من إجمالي الواردات خلال أبريل، تلاه مطار جدة بنسبة 20.9%، ثم مطار الرياض بنسبة 17%، يليه مطار الدمام 5.2%، ثم منفذ البطحاء بنسبة 4.6%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة 81.4% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

على صعيد الصادرات غير البترولية، تصدر ميناء جدة أيضا المنافذ التصديرية بحصة بلغت 23.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية، يليه مطار جدة بنسبة 15.8%، ثم مطار الرياض بـ 15.4%، ومنفذ البطحاء 7.2%، وميناء نيوم بنسبة 5.7%. وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة 67.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة.

المنهجية

تعتمد الهيئة العامة للإحصاء، في إعداد إحصاءات التجارة الدولية في السلع على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل بيانات التجارة غير البترولية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات البترولية من وزارة الطاقة. وتخضع البيانات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لضمان الجودة والدقة قبل النشر.

تصنف صادرات وواردات المملكة وفق النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS 2022) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، حيث تدرج الصادرات النفطية ضمن الفصل 27 الخاص بالوقود المعدني والزيوت والشموع، بينما تشمل الصادرات غير النفطية بقية السلع بما فيها البتروكيماويات.