بلغ إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأمريكية والسعودية 575 مليار دولار، ما يعزز الشراكة التي تعد من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم.

وشمل ذلك 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرياض في مايو الماضي، إضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم الكشف عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وخلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة هذا الأسبوع، انعقدت النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025، تحت شعار "القيادة من أجل النمو، تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية"، في العاصمة واشنطن.

وتمثل الاتفاقيات مجموعة من الصفقات المتطورة، التي تعزز التعاون في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الدفاع، الفضاء، التمويل، التعليم، البنية التحتية، والرعاية الصحية، ما يتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى السوق السعودي الذي يعد من الأسواق الأسرع نموا والأكثر حيوية في العالم.

تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، حيث تشمل أصولها قطاعات الطاقة، التقنية، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية.

62 مليار دولار استثمارات أجنبية أمريكية مباشرة

أقيم المنتدى بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، ليقدم حزمة جديدة من الشراكات والاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية بين الشركات السعودية والأمريكية، وذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في شهر مايو الماضي.

الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، حيث يزيد مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي عن 62 مليار دولار، فيما تعمل 1600 شركة أمريكية تعمل في المملكة.

وتستفيد الشركات السعودية من الاتفاقيات الموقعة لتعزيز الوصول إلى التقنية الأمريكية، وسهولة الوصول إلى السوق الأمريكي الأكبر في العالم، ما يقود مرحلة جديدة من النمو في البلدين، حيث تقود رؤية السعودية 2030 تحولا اجتماعيا واقتصاديا واسع النطاق.

وعلى مدى تسعة عقود، وقفت السعودية والولايات المتحدة معا كشريكين في التقدم، وأصبحت هذه الشراكة أوسع وأعمق من أي وقت مضى، بناء على المزايا التنافسية لكل من البلدين.

83 صفقة في الطاقة والبتروكيماويات بـ143.6 مليار

وتضمنت أبرز الصفقات والاتفاقيات السعودية الأمريكية، الطاقة والبتروكيماويات، بقيمة 143.6 مليار دولار عبر 83 اتفاقية، وتستند هذه الالتزامات الجديدة إلى المشاريع والاستثمارات الهامة التي تمتلكها أرامكو وسابك بالفعل في الولايات المتحدة، ما يضعهما بين كبار المستثمرين الأجانب.

وتهدف أحدث الصفقات السعودية الأمريكية إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة على المدى الطويل، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومتنوعة ومستدامة، مع توسيع نقاط القوة في السعودية لتشمل نمو الغاز الطبيعي المسال.

وتخلق الاتفاقيات إطارا للمبادرات المشتركة في مجال الطاقة النظيفة، توطين التقنيات، والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزز تنمية رأس المال البشري من خلال التدريب وتبادل المعرفة وشراكات الابتكار، وتقدم دعماً للجيل القادم من حلول الطاقة، وتسند النمو الاقتصادي العالمي.

أمريكا أكبر سوق لصندوق الاستثمارات خارج السعودية

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق لصندوق الاستثمارات العامة خارج السعودية، حيث يستثمر الصندوق في الولايات المتحدة بنحو 40 % من مجموع استثماراته.

كما يقوم الصندوق ببناء شراكات ثنائية الاتجاه لمساعدة الشركات الأمريكية على النمو في الشرق الأوسط، مع دفع الابتكار والتوظيف في المملكة.

منذ عام 2017، وجه صندوق الاستثمارات العامة (170 مليار دولار) إلى الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك استثمارات بقيمة 110 مليار دولار و (58 مليار دولار) في الإنفاق على المشتريات.

66 اتفاقية في الذكاء الاصطناعي بـ 57.7 مليار دولار

أما التقنية والذكاء الاصطناعي، فشملت 66 اتفاقية بقيمة 57.7 مليار دولار بقيادة سدايا، وسلسلة من الشراكات التاريخية بين هيومين وشركات التقنية الأمريكية الرائدة، بما في xAI, AWS, AMD, Cisco, NVIDIA, Qualcomm, Adobe, Grok, Luma AI, Global AI ، ما يؤسس واحدة من أسرع وأكبر مراكز البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي نموا في العالم.

وستقدم هذه الاتفاقيات معا عدة جيجاوات من الحوسبة، بما في ذلك أكثر من 150 ألف وحدة معالجة متقدمة، وبناء المجمع الجديد لمراكز البيانات الضخمة في الولايات المتحدة والسعودية، والمدعوم من جي بي 300 من NVIDIA.

وتعاون هيومين مع Qualcomm, Adobe سيسرع من تطوير النماذج الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، في حين أن المشاريع المشتركة مع AMD, Cisco ستبني سلاسل توريد تنافسية وقابلة للتطوير.

وبشكل تكاملي، تضع هذه الحزمة المملكة كاقتصاد إنتاج عالمي للذكاء الاصطناعي، وتمكين الجيل التالي من التدريب النمذجي، وتعميق العلاقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والمملكة.

133 مليار دولار اتفاقيات مشتركة في الدفاع والطيران

في حين بلغت قيمة 24 اتفاقية في الدفاع والطيران 133 مليار دولار بين شركات دفاع سعودية وأمريكية، بما في ذلك Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Northrop Grumman ، إضافة إلى اتفاقية السعودية مع جنرال إلكتريك إيروسبيس لنشر محرك جينكس-1 بي لتشغيل 39 طائرة بوينج 787 الجديدة.

وتشمل الاتفاقية بناء قدرات كبيرة مع Saudia Technic لتوطين خبرة صيانة المحركات والطيران.

ولا تقتصر هذه الصفقات على تعزيز القدرات الدفاعية والفضائية السعودية فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز التوطين، وتساعد على بناء القدرة الصناعية للمملكة العربية السعودية، وخلق فرص عمل في السعودية والولايات المتحدة.

في عام 2023، أعلنت شركة طيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن طلب بقيمة مليارات الدولارات لشراء 72 طائرة بوينج 787-9 دريملاينر، وفي عام 2025، وقعت أفيليس اتفاقية لشراء 30 طائرة بوينج 737 ماكس.

8 مبادرات في التمويل والاستثمار بـ 18.7 مليار دولار

أما التمويل والاستثمار، فبلغت قيمة الاتفاقيات 18.7 مليار دولار عبر 8 مبادرات، وتشمل اتفاقية استثمار بقيمة 11 مليار دولار لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة، مع مجموعة من المستثمرين الدوليين بقيادة (GIP) ، وهي جزء من بلاك روك.

يقوم صندوق الاستثمارات العامة ببناء شراكات مع كبار مديري الأصول العالميين. ومن أبرز هذه الشراكات اتفاقيات مع شركات أمريكية رائدة، بما في ذلك جولدمان ساكس، وبروكفيلد بارتنرز، وبلاك روك، ونورثرن ترست، ونوبرغر بيرمان، وفرانكلين تمبلتون.

كما بلغت قيمة اتفاقيات البنية التحتية والتنمية الحضرية 20 مليار دولار في 21 مشروعا من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والمربع الجديد، وهيئة تنمية منطقة المدينة المنورة مع سيلفرشتاين العقارية وجي إل إل للنمو الحضري المستدام.

28.7 مليار دولار من الاستثمارات في الترفيه والألعاب

أما الترفيه والألعاب، فبلغت 28.7 مليار دولار من الاستثمارات المحتملة. وصندوق الاستثمارات العامة هو مستثمر رئيسي في قطاع الألعاب الرقمية، من خلال مجموعة Savvy، التي استحوذت على نطاق واسع من السوق مقابل 4.9 مليار دولار.

في سبتمبر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع سيلفر ليك و ألفينيتي بارتنرز، عن اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة Electronic Arts، وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار، تمويل ديون بقيمة 20 مليار دولار من قبل بنك جي بي مورغان تشيس.

وسيؤدي هذا الاستثمار إلى توسيع حصة صندوق الاستثمارات العامة الحالية في واحدة من شركات ألعاب الفيديو الرائدة في العالم والمساعدة في دفع نمو Electronic Arts على المدى الطويل وتسريع الابتكار.

تخضع الصفقة للشروط المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة في الولايات المتحدة، وأي قوانين أخرى، وكذلك موافقة المساهمين في شركة Electronic Arts.

72 اتفاقية بـ 17.8 مليار في الرعاية الصحية والتعليم

في حين وصلت اتفاقيات الرعاية الصحية والتعليم إلى 72 اتفاقية بقيمة 17.8 مليار دولار، تركز على التقنية الحيوية، الصحة الرقمية، وشراكات تطوير وبناء المهارات.

هذه الاتفاقيات بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكليفلاند كلينك، وماس جنرال بريغهام (جامعة هارفارد)، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هيلث، تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الرياض، وتعزيز دورها في البحوث الطبية والتعليم، وتحسين نوعية الحياة.