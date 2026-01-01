الحرب والتوسعات تدفعان "المتقدمة" لأرباح أعلى من التوقعات

واصلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات المتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين النمو في الإيرادات للفصل الثامن على التوالي بـ76% خلال الربع الأول من العام الماضي على أساس سنوي عند نحو 1.1 مليار ريال، هي ثاني أعلى إيرادات منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية عام 2007.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء النمو في الإيرادات بشكل رئيسي مدفوعا بانخفاض أسعار البروبان الذي يمثل لقيما للشركة بنسبة 14% وارتفاع كميات المبيعات 94% نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة في الربع الثالث من عام 2025.

ﯾﺄﺗﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ اﻟرغم ﻣن انخفاض ﺻﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت (بعد خصم تكاليف الشحن) ﺑﻧﺳﺑﺔ 10%.

نتيجة الحرب الإيرانية وتحديات سلاسل الإمداد، شهدت أسعار منتجات الشركة ارتفاعات بين 10 إلى 15% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهري يناير وفبراير قبله، في إشارة إلى أن الحرب كانت داعما للأسعار، ما دفع الشركة لتحقيق ربح أفضل من التوقعات.

تزامن هذا الارتفاع مع نجاح الشركة في الوفاء بـ90% من الإمدادات المستهدفة خلال مارس عبر موانئ الساحل الغربي على البحر الأحمر (ميناء الملك عبدالله وميناء جدة)، ما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد غطى زيادة تكلفة الشحن ونقص الإمدادات وارتفع صافي الأسعار ما بين 10 إلى 15% حسب المناطق، استنادا إلى لقاء تلفزيوني لمسؤول في الشركة الذي ألمح إلى أن مصاعب سلاسل الإمداد تزداد.

أين تبيع المتقدمة منتجاتها؟

تبيع المتقدمة منتجاتها في مناطق جغرافية عدة، تستحوذ الهند على ربعها، ثم خمسين لكل من تركيا وإفريقيا، لتمثلا معا ثلثي الإيرادات.

خلفهما تأتي أوروبا بأقل من 15% والسعودية 10% والصين أقل من 0.5%، وفق البيانات المالية للشركة لعام 2025.

مع زيادة الكميات المبيعة، صعدت تكاليف المبيعات 78%، مسجلة 902 مليون ريال، كما ارتفعت نسبتها من الإيرادات بنحو نقطة مئوية، إلى 84%، ما يعكس ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الحرب وكذلك أسعار اللقيم (البروبان والبروبيلين المشترى).

ارتفاع التكاليف بوتيرة أكبر من نمو الإيرادات، دفع إجمالي الربح للنمو بوتيرة من الإيرادات بما نسبته 65% إلى 177 مليون ريال.

ومع التحكم في المصاريف التشغيلية، ارتفع الربح التشغيلي بوتيرة أسرع من إجمالي الربح، مسجلا 68% عند 123 مليون ريال، إلا أن صافي الربح تراجع 58% إلى 30 مليون ريال نتيجة تسجيل مصاريف الاستهلاك، والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة.

تراجع هوامش الربح على أساس سنوي وتحسن الصافي على أساس فصلي

على أساس سنوي، تراجعت هوامش أرباح الشركة مع نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي، لتسجل الهوامش 16% و11% و3% بنزول نقطة مئوية لأول هامشين و9 نقاط مئوية لصافي الربح.

بينما تحسن هامش صافي الربح على أساس فصلي، مرتفعا بأكثر من 3 نقاط مئوية، حيث كانت الأرباح في الربع الرابع 2025 نحو مليون ريال فقط، بينما تراجعت هوامش الأرباح الإجمالية والتشغيلية.

تأسست شركة المتقدمة عام 2005، وتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية عام 2007. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين الذي يمثل المنتج الرئيسي.

كانت "المتقدمة" ومعظم شركات البتروكيماويات قد تعرضت الفترة الماضية لضغوط على الأرباح، في ظل تراجع أسعار المنتجات، وانخفاض كمية المبيعات نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

عقب إعلان النتائج قبل الافتتاح اليوم، أغلق السهم بنهاية الجلسة مرتفعا 2% عند 27.84 ريال مع تفوق النتائج على متوسط توقعات المحللين.

ومع ارتفاع اليوم يكون سهم المتقدمة قد ارتفع نحو 18% من بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ28 من فبراير الماضي.



وحدة التحليل المالي